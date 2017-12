Bad-Dürrheim Breitband contra Minara?

Bad Dürrheim. Die Stadt lässt sich den Breitbandausbau einiges kosten. So stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag Mehrkosten in Höhe von 600 000 Euro zu, die zu den 1,4 Millionen Euro hinzu kommen, die in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 für das schnelle Internet veranschlagt sind. Damit soll der Breitbandausbau entlang der vom Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar verlegten Stammleitung, dem Backbone, vorangetrieben werden. Betroffen sind Gebiete in Ober- und Unterbaldingen sowie in der Kernstadt.