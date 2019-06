Bad-Dürrheim Brand in Kirche: Hochaltar wird fast Raub der Flammen

Im alten Teil der Kirche wurde eine auf dem Altar stehende Pflanze in einem Kunststoffübertopf, vermutlich mit Kerzen, in Brand gesteckt, teilt das Pfarramt mit. Der aus dem Jahr 1774 stammende Hochaltar hat erheblichen Schaden erlitten. Auch das ausgelegten Fürbittenbuch, in welches sich die Kirchenbesucher eintragen können, wurde an den Seiten angekokelt. Zudem waren im gesamten Kirchenraum alle Kerzen entzündet worden.

Der Vorfall wurde zur Anzeige gebracht. Polizei und Pfarramt bitten um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat am Mittwoch zwischen 17 Uhr und 18.40 Uhr im Bereich der katholischen Kirche St. Johann beobachtet?

Bis auf weiteres ist die Kirche außerhalb der Gottesdienstzeiten geschlossen. An den Türen ist ein Hinweisschild angebracht: "Aufgrund eines Brandvorfalles in der Kirche sehen wir uns dazu gezwungen, die Kirche vorerst für Besucher außerhalb der Gottesdienstzeiten zu schließen. Eine halbe Stunde vor Gottesdiensten wird die Kirche geöffnet werden."