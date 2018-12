Bad-Dürrheim Blutspende bei DRK

Bad Dürrheim. Das wohl schönste Geschenk, was ein Mensch geben kann, ist Gesundheit und Leben zu spenden. Am Mittwoch, 12. Dezember, bittet der DRK-Blutspendedienst von 14 bis 19.30 Uhr zur Blutspende im Haus des Bürgers, da jeder Blutspender auch ein Lebensspender ist. Blutkonserven sind knapp und gerade mal 3,5 Prozent der Bevölkerung in Deutschland spenden Blut.