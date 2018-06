Bad-Dürrheim Blühprojekt gedeiht langsam

Am Mittwoch, 20. Juni, gibt es die nächsten Informationen in drei Vorträgen. Beginn ist um 19 Uhr, im ehemaligen Schulhaus,­ Hanfgärten 5, in Biesingen. Auf die Interessierten warten Vorträge rund um die Themen "Insektenfreundlicher Garten", "Blühmischungen für den Hausgarten" und "Blühende Stauden". Eine offene Diskussion bietet die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich zusätzlich auszutauschen.