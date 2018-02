Bad-Dürrheim Blick auf Bad Dürrheim reicht bis ins Jahr 2030

Nach wie vor tragen die Kliniken mit 61 Prozent den Löwenanteil zu den Übernachtungen bei. Die acht Kliniken trügen wesentlich zur Gesundheitskompetenz bei, für die Bad Dürrheim bekannt sei. Doch es sei in den vergangenen Jahren gelungen, auch immer mehr Urlaubsgäste für die Kurstadt zu gewinnen. So stammten mittlerweile 80 Prozent der Ankünfte von Gästen außerhalb der Kliniken.

Es gelte, die Infrastruktur attraktiv zu halten und auch immer wieder Neues anzubieten. So freut es Spettel, dass derzeit die Adventure-Golfanlage durch einen privaten Investor am Rande des Kurparks erstellt wird. Es werde außerdem an einem Zukunftskonzept bis ins Jahr 2030 für Bad Dürrheim gearbeitet, dass unter anderem auch Erweiterungen des Solemar im Angebotsbereich beinhalte, eventuell auch eine räumliche Erweiterung. Wobei Spettel eine größere Flächenerweiterung in Richtung Kurpark nicht für sinnvoll hält. Schließlich sei der Kurpark ein hohes Gut, das von Besuchern geschätzt werde. Auch viele Tagesgäste kämen deshalb nach Bad Dürrheim und würden hier etwas essen und trinken und damit zur Wertschöpfung im Kurort beitragen.

Lücken für eine eventuelle Erweiterung des Solemar in der Fläche sieht Spettel eher anderswo, beispielsweise entlang der Huberstraße. Aber er betont in diesem Zusammenhang, dazu könne im Moment nichts Konkretes gesagt werden. Wichtig sei natürlich, das Solemar als touristisches Herzstück attraktiv zu halten. Schließlich sei der Markt umkämpft, und die Konkurrenz schlafe nicht. Das Badeparadies Schwarzwald in Titisee-Neustadt mit seinen Erlebnisrutschen locke eher ein jüngeres Publikum. Mit dem Solemar in Bad Dürrheim werde auf Ruhe und Entspannung gesetzt. Aber auch hier zeige sich, gerade an den Wochenenden und bei besonderen Veranstaltungen, dass zunehmend jüngere Leute ins Solemar kämen.