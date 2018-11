Bad-Dürrheim Blasorchester probt

Nach den probenintensiven Tagen zunächst in den Registern und dann gemeinsam, waren die Musiker sowie Dirigent Kuno Mössmer sehr zufrieden mit ihrer Leistung, an der nun noch der Feinschliff angebracht wird.

Das Jahreskonzert des Blasorchesters Bad Dürrheim findet am Samstag, 24. November, im Haus des Bürgers statt. Einlass in das Foyer ist um 18.30 Uhr, Einlass in den Saal ist um 19 Uhr. Das Konzert wird vom Jugendblasorchester um 19.30 Uhr eröffnet. Der Eintritt kostet neun Euro regulär, fördernde Mitglieder bezahlen sieben Euro. Karten sind in Sabines Schreibstube erhältlich.