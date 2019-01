Bad-Dürrheim Blasmusikfestival in Hochemmingen

Seniorenblasorchester

Den Startschuss gibt das Seniorenblasorchester des Schwarzwald Baar Kreises (SBO). Das SBO existiert seit zwölf Jahren. Über 60 Musiker aus mehr als 30 Musikvereinen bilden den Stamm des hochklassigen Blasorchesters. Insgesamt zählen die SBO-Musiker 4300 Jahre, musikalisch seien sie jedoch jung bis in die Zehenspitzen.

Saustallmusikanten

Anschließend spielen die Saustallmusikanten aus Dauchingen. Die Saustallmusikanten verdanken ihren Namen letztlich der alemannischen Fastnacht. Hier spielten die Männer um Alexander Förg als zusammengewürfelte Truppe erstmals auf. Aus der Viererbesetzung ist inzwischen eine kleine Blasmusik mit 13 Musikern geworden. Die Musiker stammen aus dem gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Wurzeln der Saustallmusikanten liegen in der böhmisch-mährischen Blasmusik, aber sie mischen ihr Publikum auch mit Soul- und Disco-Rhythmen auf.

Schwarzwaldschlawiner

Die Schwarzwaldschlawiner unter der Leitung von Klemens Reich setzen den Reigen fort. Diese böhmisch-mährische Blaskappelle hatte Gerhard Ruby 1995 noch selbst gegründet und bis 2000 geleitet, ehe er sich aus beruflichen Gründen für 18 Jahre aus der Blasmusik zurückzog. Der Schwerpunkt lag unter Ruby noch bei der mährischen Blasmusik und hat sich unter dem Egerländer Klemens Reich ins Böhmische verlagert.

Die goldene Lunge

Den Abschluss des bis 18 Uhr kostenlosen ersten Programmteils bildet der Wettkampf um die goldene Lunge. Hier treten drei Musiker aus je einem Musikverein als Mannschaft an. Wer einen Dreiklang am längsten hält gewinnt den Wanderpokal und 50 Liter Bier. "Das war schon im letzten Jahr eine Super-Gaudi und ich werde als Schiedsrichter die Musiker wieder zu Höchstleistungen treiben", verspricht Gerhard Wolf.

PolkaCabana

Ab 18 Uhr wird in der Hochemminger Bergweghalle Eintritt verlangt. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Die Sonnenseite der Blasmusik scheint gleich zu Beginn in die Bergweghalle. PolkaCabana "The Sunnyside of Polkamusic" ist eine Blasmusik aus der Region Bodensee und Donautal. In jedem der Cabanis schlagt ein Herz für die traditionelle, als auch für die moderne Musik. Dies zeigt sich in der Darbietung und der Spielfreude, die bei jedem Auftritt auf der Buhne zu sehen ist. "Diese Atmosphäre übertragt sich auf unser Publikum und ist eines unserer Markenzeichen", versprechen die Cabanis.

Polka Rebellen

Unter dem Motto: "Wenn Blasmusik zur Gaudi wird" stehen anschließend die Polka Rebellen auf der Bühne. Unter der musikalischen Leitung von Konrad Binder spielen sie volkstümliche Blasmusik auf eine frische, freche Art.

Schwansinn

Letzte Vorgruppe vor den Freunden aus der Steiermark ist Schwansinn aus Villingen-Schwenningen unter der Leitung von Stefan Zwerschina. Wenn man weiß, dass das Schwenninger Wappentier der Schwan ist und die Musiker dem Polka-Wahnsinn frönen, erklärt sich der Name der Band von selbst.

Brass Boys aus Eichberg

Die früheren Brass Boys aus Eichberg (EBB) in der Steiermark spielen ab 21 Uhr bis zum Ende. Die große Liebe der Steirerbuam zur böhmisch-mährischen Blasmusik besteht nun seit fast 20 Jahren, aber auch moderne Arrangements darzubieten ist ihnen eine wahre Freude. Unter dem Motto "Mia san Blosmusik" stehen die zwölf Vollblutmusi kanten mit Sängerin Sonja auf den Bühnen. Nach dem volkstümlichen Auftakt entpuppt sich die Kapelle zur fetzigen Partyband, die in ganz Österreich begeistert und auch Deutschland musikalisch erobern will.