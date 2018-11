Bad-Dürrheim Blasmusiker haben Meldodien zum Mitsingen dabei

Im Vorfeld erlebten die Zuhörer 210 Minuten kurzweilige Unterhaltung mit den Musikvereinen aus Weilersbach und den Gastgebern aus Unterbaldingen, Als die Gastgeber den zweiten Konzertteil mit der "Generations Fanfare" eröffneten, waren viele der Besucher noch immer beeindruckt vom Auftritt der Weilersbacher Gäste. Die Gastgeber knüpften mit ihrer Aufführung nahtlos an das Niveau des erstens Konzertteils an und sorgten mit einem Feuerwerk der Blasmusik für eine Aufführung auf Spitzenniveau.

Dirigent Dominik Wittmann präsentierte sich als Energiebündel am Taktstock. In ständigem Augenkontakt mit seinen Musikern motivierte er seine Kapelle zu einer beeindruckenden Aufführung. Die Moderatorinnen Hanna Schwörer und Laura Fürst versprachen in ihrer Begrüßung nicht zu viel, als sie Blasmusik in großer Vielfalt, als ein Unterhaltungsmedium für alle Generationen ankündigten. Ein Spiegelbild dieser Feststellung boten die Gastgeber die in ihren Reihen Musiker mit einem Alter zwischen elf Jahren (Lukas Gut) und 68 Jahren (Helmut Moser) vereint.

Orchestral, gefühlsbetont und mit einem breiten Klangvolumen entführte der Musikverein Unterbaldingen seine Zuhörer mit der neuzeitlichen Komposition "Imagassy" ins Reich der Fantasie. Niklas Kuttruff begeisterte in "The Story" am Tenorhorn als Solist in sicherer Begleitung durch seinen Musikverein. Über die Meere zogen die Musiker mit ihrem Medley zum Filmmusical Hook, das die musikalischen Höhepunkte in einer Fülle unterschiedlicher Tempi aneinander reihte. Dirigent Wittmann schlüpfte in die Rolle von Captain Hook, dessen Musikercrew zu jedem Zeitpunkt voll auf der Höhe war. Hits der neuen deutschen Welle auf einer Kulturreise durch die 80-er Jahre motivierten zahlreiche Zuhörer zum Mitsingen. Sie tauchten in eine Zeit ein, in welcher 1001-Nacht unter dem Sternenhimmel ein Stück Münchner Freiheit ermöglichte. Mit einem Arrangement von Dominik Wittmann zu einem Nirwana-Welthit beendeten die Gastgeber ihr offizielles Programm.