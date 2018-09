Bad-Dürrheim Blasmusik und Kabarett kommen an

Bad Dürrheim-Oberbaldingen (kal). Mit Blasmusik wurde am vergangenen Samstag auch gestartet, als das ­Seniorenblasorchester des Schwarzwald-Baar-Kreises zum Dämmerschoppen im Festzelt spielte.

Die als Höhepunkt des Abends angekündigte Villinger Kumedie bestätigte ihren Ruf als Strapazierer von Lachmuskeln aller erster Güte. Die beiden bereits im Vorjahr beim Oberbaldinger Herbstfest gastierenden Komödianten Thomas Moser und Frank Blom präsentierten auf den Bühnenbrettern und auch darüber hinaus ihr neues Programm unter dem Motto "Die Welt ist bekloppt ... und wir auch". Knallig, fetzig humorig folgte eine aus dem Leben gegriffenen Szene der anderen, das Duo sparte nicht mit Seitenhieben in Richtung der politischen Größen. Thomas Moser glänzte bei seinen ureigenen "Uffregern" genauso wie mit seinem Witzereichtum. Schlag auf Schlag konnte sich das Publikum bei Szenen aus dem Ehealltag und zu von den Blödelbarden gemachten Beobachtung amüsieren. Der sich als Frauenversteher hervortuende Frank Blom brachte die Damen bei seinen gesanglichen Soloauftritten auf seine Seite. Egal, was die beiden Protagonisten abzogen, es wurde vom Publikum mit Lachen quittiert. Der Duft von frischen Bratwürsten, Kesselfleisch und Sauerkraut wehte am Sonntag durch das Festzelt, was viele Gäste gleich veranlasste, die leckeren Schlachtplatten zu bestellen, die nur an diesem Tag kredenzt wurden.

Für die musikalische Unterhaltung sorgten der Musikverein Unterbaldingen, der Musikverein Weigheim und der Musikverein Zimmern bei Immendingen. Erstmalig wurde das Fest mit dem Auftritt des Gesangvereins Liederkranz Oberbaldingen bereichert, der in den Nachmittagsstunden einen Querschnitt durch sein Liedgut darbot.