Bad-Dürrheim Blasmusik trifft Metal

Von dem Dirigenten Stephan Dominicus Wehrle wurde ein Auftritt in der Zelle in Reutlingen organisiert. Der Verein "Kulturschock Zelle" wurde 1968 in Reutlingen gegründet und versteht sich als nicht kommerzielles Jugendhaus und Kulturzentrum, das vollständig ehrenamtlich betrieben wird. Es werden kulturelle Veranstaltungen organisiert und Räume zur kreativen Arbeit und freien Entfaltung angeboten.

Als erster Programmpunkt des Abends spielte der Musikverein Sunthausen auf und sorgte mächtig für Stimmung und wurde mit tosendem Applaus und eigens von dem Publikum kreierten Plakaten belohnt. Viele der Gäste hatten so zum ersten Mal Berührung mit einer Blaskapelle, da vorher noch nie ein Musikverein in der Zelle spielte.

Das Publikum war schnell der Meinung "Trübsal ist nicht alles, was man blasen kann". Nach etwa einer Stunde räumte der Musikverein die Bühne und machte Platz für die nächste Band, die mit einer ganz anderen Musikrichtung den Abend bereicherte: Metal. So erlebte man einen stimmungsvollen Abend, an dem verschiedene Kulturen zusammentrafen.