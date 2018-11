Bad Dürrheim. Das Blasorchester bricht bei seinem Jahreskonzert auf zu einer Reise durch das Universum. Am Samstag, 24. November, nehmen die Musiker die Gäste musikalisch in entfernte Galaxien mit, auch erklingen irdische Melodien. Von der "Star Wars Saga" über Michael Jacksons "Earth Song" bis hin zu Louis Armstrongs "What a wonderful world" reicht das Repertoire an diesem Abend. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr im Haus des Bürgers. Das Jugendblasorchester wird den musikalischen Abend eröffnen. Einlass in das Foyer ist um 18.30 Uhr, der Saal wird um 19 Uhr geöffnet. Vor und nach dem Konzert wird im Foyer bewirtet. Eintrittskarten sind bei "Sabine’s" Schreibstube erhältlich.