Bad Dürrheim. Die nächste Stunde der Kirchenmusik findet am Sonntag, 4. November, in der evangelischen Johanneskirche statt. Geboten wird eine festliche Abendmusik der Bläserkantorei des Kirchenbezirks Tuttlingen. Unter der Leitung von Ilja von Grünigen kommen unter anderem Werke von Georg Friedrich Händel, Girolamo Frescobaldi, Jochen Rieger, Ansgar Sailer zu Gehör. Die Organisatoren versprechen eine abwechslungsreiche und bunte Mischung von Stücken. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist wie immer frei, um Spenden am Ausgang werden gebeten.