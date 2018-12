Bad-Dürrheim Bläsergruppe begleitet Christmette

Bad Dürrheim-Hochemmingen (wib). Wie schön und besinnlich Weihnachten sein kann, zeigte sich auch in Hochemmingen am Heiligabend bei der Christmette mit Krippenfeier, mitgestaltet von der Bläsergruppe des Musikvereins und den Kindern. Die Botschaft von der Geburt Christi lockte in diesem Jahr wieder viele Gläubige in die Weihnachtsgottesdienste. Die Worte "Es begab sich aber zu der Zeit" aus dem Lukasevangelium hörten viele Gläubige über die Feiertage in allen Kirchen, so auch in der total voll besetzten Kirche Peter und Paul am Weihnachtsabend.