Bad-Dürrheim Bischof sieht in Öfingen ein Zukunftsmodell

Anschließend kamen Sorgen aus der Gemeinde zur Sprache, Bedenken, dass bei weiter sinkenden Mitgliederzahlen das Pfarramt in Öfingen aufgelöst und die Kirche geschlossen werden könnte. In der badischen Landeskirche, so Cornelius-Bundschuh, "gibt es kein grundlegendes Interesse, Gemeinden zusammenzulegen". Wichtig aber seien Kooperationen, zum Beispiel im Predigtdienst, bei Vakanzen und beim Konfirmandenunterricht. Und ganz klar, die Konfirmation selbst "gehört in die Dorfkirche". Man mache in der Kirchenleitung wenig Druck in Richtung Fusion. Wichtig sei, für die Verantwortung vor Ort stark zu machen, beispielsweise im Blick auf die Gewinnung von Ältesten für die kirchengemeindlichen Gremien. In der aktuellen Struktur der Pfarrstelle in Öfingen mit der Verbindung von Pfarramts, Kur- und Klinikseelsorgeanteilen sieht der Bischof "ein Zukunftsmodell" und eine große Chance, sich gegenseitig wahrzunehmen. Das habe viel mit Personen zu tun und Öfingen habe das Glück, dafür Pfarrerin Ott gefunden haben. Auf eine Frage nach der Stellung des Dekanats stellte Cornelius--Bundschuh klar: "Evangelische Kirche baut sich von unten auf." Die Kirchenleitung frage, was vor Ort passt. Um das in der Fläche zu bewältigen, brauche man die Kirchenbezirksebene. Es sei die große Aufgabe und Kunst des Dekanats, bei Konflikten Lösungen auszuhandeln.

Die Öfinger Kirche strahlte zum Festtag nicht nur in üppigem Blumenschmuck. An den Seitenwänden hingen zehn riesige weiße Leintücher mit den Namen von etwa 10 500 Menschen, die seit 1558 hier in der Kirche getauft wurden. Engagierte Gemeindeglieder hatten über Wochen dazu die Kirchenbücher ausgewertet und die Namen gut lesbar auf die Tücher geschrieben. Viele Festbesucher nutzten die Gelegenheit, hier ihre Ahnen zu finden.

Der Landesbischof zeigte sich beeindruckt von "der Kraft, hier den Raum zu gestalten" und ermunterte, sich als Dorfgemeinschaft wahrzunehmen, zusammenzuhalten, die Nachbarn wahrzunehmen und – ganz auf die höchste Ortschaft der Baar zugeschnitten: "Halten Sie den Horizont weit". Das Fest ging mit einem gemeinsamen Mittagessen, Kinderprogramm und einer Andacht weiter, bis um 22 Uhr die Kerzen gelöscht und die Kirchentüren verschlossen wurden.