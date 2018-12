Bad-Dürrheim Bewusster Umgang mit Energie lernen

Bad Dürrheim. Ruth Schütz-Zacher, Lehrerin im Fach Naturwissenschaftliches Arbeiten (NWA), zu dem Physik, Chemie und Biologie gehören, wurde auf das Projekt aufmerksam und beschloss, das Angebot der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Heuberg anzunehmen.

Sven Merz hielt in jeder Klasse vier Schulstunden ab. Zunächst ging es im Unterricht um allgemeines Wissen zum Thema Energie und wie jeder seinen Beitrag leisten kann. Merz erzählt, dass er in jeder Klasse die Frage stelle: Wer sein Ladekabel zu Hause ohne Handy am Strom angeschlossen habe? Und immer gehen Finger nach oben. Er macht ihnen bewusst, dass auch dies Strom verbrauche.

Im speziellen ging es bei dem Realschulprojekt darum, wie Wärmedämmung der Häuser und Wohnungen funktioniert. "Der erste Zentimeter bringt am meisten", erklärte Merz und veranschaulichte den Schülern die Wärmedämmung mit einem kleinen Experiment. Ein Schüler, der direkt zur Tür gehen könne, ist schneller als einer, der Hürden überwinden muss. Im Verglich mit der Wärme: Wenn diese durch verschiedene Dämmstoffe muss, benötige sie länger. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Planspiel durchgeführt, wie die Kostensteigerung im Laufe der Jahre sein kann, wenn man nicht in die Wärmedämmung investiere. Die Schüler hatten einen ganz unterschiedlichen Zugang zu diesem Thema, erläuterte Ruth Schütz-Zacher. Einige hätten zu Hause schon solche Sanierungen mitgemacht und konnten mit dem Thema etwas anfangen. Für andere war das Thema Neuland. Veranschaulicht wurde das Thema auch in der 50-Seitigen Broschüre, in der die verschiedensten Themen rund um Energiesparen aufgegriffen sind. Hier erfuhren die Schüler, dass die meiste Energie durch den Schornstein hinausgeblasen wird, 30 bis 35 Prozent, gefolgt von Fenster und Wände mit jeweils 20 bis 25 Prozent.