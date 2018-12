Bad-Dürrheim Bewegungsspaß für Kinder

Die Bubenriege, geleitet von Daniel Grießhaber, ließ das Publikum über schwungvolle Übungen am Barren staunen. Nicht weniger die Schülerinnen mit gekonntem Bodenturnen, angeführt von Marisa Stein. Erstmals, so kündete erfreut der Vorsitzende an, sei auch eine Flötengruppe mit dabei, die von Serena Schlenker geleitet wird. Die kleinen Musiker hatten fleißig geübt und erfreuten die Gäste im Saal mit lieblichen Melodien. Danach klopfte der Nikolaus an die Türe und marschierte beladen mit einem Sack voller Gaben in die Halle, um die Kinder für ihr fleißiges Üben zu belohnen.