Bad-Dürrheim Beteiligung der Generationen erwünscht

Das gilt insbesondere auch für Bad Dürrheim. Deshalb hat sich der Generationentreff Lebenswert als Mehrgenerationenhaus zur Aufgabe gemacht, diesen Prozess im Zusammenspiel mit der Kommune zu steuern und zu gestalten. In diesem Zusammen­-hang ist es dem Verein gelungen, einen Generationenworkshop zu organisieren. Er findet statt am Freitag, 4. Mai, ab 14 Uhr in den Räumen des Generationentreff Lebenswert.

Durchgeführt wird er von der Familienforschung Baden-Württemberg im Auftrag des Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg. Die Teilnehmenden bestehen aus einer Gruppe von jungen und älteren Menschen die einander zuhören und gemeinsame Ideen für das Zusammenleben in der Kommune entwickeln sollen.

Dabei kommt zur Sprache, wie beispielsweise generationsübergreifende Projekte entwickelt und umgesetzt werden können. Das Ergebnis des Workshops wird um 18.30 Uhr Bürgermeister Walter Klumpp, den Gemeinderäten und geladenen Gästen präsentiert. Der Generationentreff Lebenswert und die Stadtverwaltungen erhoffen sich dabei wertvolle Erkenntnisse darüber, wie der demografische Wandel erfolgversprechend bewältigt werden kann.