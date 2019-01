Bad-Dürrheim Besserer Lärmschutz in weiter Ferne

Bad Dürrheim. Wie das Regierungspräsidium (RP) Freiburg mitteilte, wurde eine Überschreitung der Grenzwerte für Lärmimmissionen, mit einer Schallschutzberechnung der Gemeinde nachgewiesen. Die Vorbereitungen für den Bau der Lärmschutzwand in Wurmlingen laufen bereits auf Hochtouren, heißt es in einer Pressemitteilung der Behörde. Und weiter: Die B 14 hat eine Verkehrsdichte von 17 000 Fahrzeugen pro Tag und verläuft im Bereich von Wurmlingen in der Nähe der Wohnbebauung. Die Gemeinde hat anlässlich einer anstehenden Belagserneuerung in den nächsten Jahren erneut den Wunsch geäußert, eine Verbesserung der Immissionslage durch eine Lärmschutzwand zu erreichen, so die Gemeinde in einem Schreiben an das Regierungspräsidium. Dazu kam, dass bereits Vermessungsarbeiten, planerische Arbeiten und eine Kosten-Nutzen-Rechnung erfolgt waren.

Der aktuelle Stand in Bad Dürrheim ist der, dass die Stadt mit dem RP in Verhandlung steht, besser gesagt stand, denn man bekam Antwort. Bis dato wurde ein lärmmindernder Asphalt auf der einen Spur der Bundesstraße eingebaut. Das weitere Ansinnen, auf der Spur in Richtung Donaueschingen die Geschwindigkeit auf 80 Stundenkilometer zu begrenzen, wurde vom RP vergangenes Jahr abgelehnt. Auf Nachfrage teilt RP-Pressesprecher Markus Adler folgendes mit: "Das Regierungspräsidium Freiburg hat die Möglichkeit einer Förderung von weiteren Lärmschutzmaßnahmen, zum Beispiel Lärmschutzwand oder Lärmschutzfenster, geprüft.

Aus rechtlichen Gründen bestehen hier keine Spielräume. Es hatte sich gezeigt, dass das betroffene Baugebiet erst nach dem Bau der vierstreifigen B 27 über einen Bebauungsplan entwickelt worden ist. Zusätzlicher Lärmschutz wäre durch den Bund nur gefördert worden, wenn das Wohngebiet bereits vor dem Ausbau der B 27 bestanden hätte. Zur Reduzierung der Lärmbelastung wurde erst im vergangenen Jahr im Zuge der Fahrbahnsanierung Flüsterasphalt auf einer der beiden Spuren aufgebracht. Die andere Spur steht jedoch noch nicht zur Sanierung an."