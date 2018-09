Bad-Dürrheim Bereits für Römer eine Wohltat

Bürgermeister Walter Klumpp sprach anlässlich der Vernissage von einem hochinteressanten Thema, insbesondere für die Kurstadt. Eine besondere Ehre sei es, dass diese Ausstellung nach ihrer Premiere in Bad Nauheim nun nach Bad Dürrheim gekommen ist. Der Grundstein der Badekultur in Bad Dürrheim sei durch Großherzogin Luise gelegt worden. Im Jahr 1851 sei das erste Solebad errichtet worden, danach seien die Kliniken entstanden. Noch heute würden acht Kliniken Solebäder verabreichen. Das Herzstück jedoch sei das Solemar mit 650 000 Besucher pro Jahr.

"Es ist beachtlich, wie sich Bad Dürrheim entwickelt hat", sagte Ulrich Schlichthaerle. Es komme trotz seiner über hundertjährigen Entwicklung zurück auf die Badekultur. Die Ausstellung würde das den Gästen und Einheimischen bestens präsentieren und vermitteln, was in Zusammenhang mit den drei Prädikaten der Kurstadt umgesetzt wurde. "Mit seinen drei Prädikaten hat Bad Dürrheim eine besondere Expertise", betonte Fritz Link, Bürgermeister aus Königsfeld und Präsident des Heilbäderverbandes Baden-Württemberg. Sie verdeutlichen das Ansinnen von Kneipp, nämlich ein Gleichgewicht zwischen Körper und Seele herzustellen. Dies sei ein ganzheitlicher Wirkungsprozess, dazu gehöre Kultur mit Musik und Kunst und Abstand zum Alltag zu gewinnen. "Rückbesinnung auf die Heilkraft der Natur, Kunst und Kultur in den Alltag integrieren", fasste Link zusammen.

Von einer wunderbaren Zusammenstellung der Bäderkultur sprach Herbert Renn, Geschäftsführer der Vereinigung für Bäder- und Klimakunde. Er erinnerte daran, dass die Römer die Bäder nicht nur zur Reinigung des Körpers nutzten, sondern auch als Wohltat für die Seele. Heute sei der Gesundheitstourismus eine wichtige Angelegenheit, Bad Dürrheim sei damit vorbildhaft.