Bad Dürrheim. In der Schloss-Klinik Sonnenbühl beraten am heutigen Mittwoch, 14. November. Engagierte aus verschiedenen Selbsthilfegruppen Patienten und Interessierte. Von 14 bis 17 Uhr stellen sich die Selbsthilfegruppen zu Parkinson und Schnarchen/Schlafapnoe, die Atemtherapiegruppe und der Gesprächskreis der Rheuma-Liga vor. Auch der Behindertenbeauftragte steht für Gespräche und Infos zur Verfügung. Weitere Infos gibt es bei der Selbsthilfestelle, Telefon 07721/9 13 71 65 oder per Mail: s.kaiser@Lrasbk.de.