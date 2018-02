Wenn Behördenvertreter mit dem Aktenkoffer unterwegs sind, überstellen sie selten Freundliches, zur Fasnet sieht das natürlich anders aus (links). Der Musikverein hat die Spitze beim närrischen Unterbaldinger Umzug und stößt kräftig ins Blech, frivole Damen informieren über das neue Erotiketablissement "Zur Vogelwiese". "Er kunnt uuf jeden Fall, hät er g’sait, der vornä am Eck freit sich au scho", ist zu hören. "Bleibt stehen, wir sind gleich wieder da!", ließ eine Närrin das närrische "Publikum" am Straßenrand wissen und hob damit auf die in Unter- wie Oberbaldingen-spezifische Umzugsgestaltung ab. Einmal kurz hin und wieder zurück im Dorf, schon ist es geschafft. Närrische Strohfeuer – dafür mit viel Herzblut! Fotos: Hahnel