Bad-Dürrheim Beim Minara öffnen sich wieder Türen

Bad Dürrheim (rtr). Nach dem jüngsten Fehler in der Mess- und Steuerregeltechnik mussten Wasserproben untersucht werden. Die Ergebnisse wurden dem Gesundheitsamt mitgeteilt. Die Behörde gab nun die Freigabe für den Badebetrieb, erklärte die Geschäftsführung der Kur und Bäder GmbH. Geschäftsführer Uwe Winter hofft, dass es bis zur geplanten größeren, etwa einjährigen Sanierung des Minara von September 2019 bis Herbst 2020 nicht zu größeren Schäden kommt, die eine Schließung des Minara noch vor dem September 2019 zur Folge haben könnten. Geplant sei, europaweit einen Generalplaner zu suchen, der die weiteren Arbeiten von der Gundlagenermittlung bis zur Ausschreibung der Sanierungsarbeiten in die Hand nehmen werde. Die Gesellschafterversammlung der Kur und Bäder GmbH werde sich damit in ihrer Sitzung am 22. Februar befassen.