Bad-Dürrheim Beiden Minara-Anträgen zugestimmt

Um die offen bleibenden Fragen weniger werden zu lassen, sind Gemeinderat und Stadtverwaltung weiterhin gefordert. Im Vorfeld eines Bürgerentscheids müsste geklärt werden, über was der Bürger tatsächlich mit Ja oder Nein abstimmen sollte, also beispielsweise welche Form des Neubaus zur Wahl steht.

Bürgermeister Walter Klumpp sprach sich in der Gemeinderatssitzung für einen Bürgerentscheid aus. Zuvor zeichnete er eindrücklich auf, wie ein Hallenbad-Neubau den finanziellen Spielraum der Stadt eingrenzen würde und manche Investitionen in andere Projekte womöglich auf der Strecke blieben, auch weitere Steuererhöhungen wollte er nicht ausschließen. Die Konsequenzen eines Neubaus müssten dem Wähler im Vorfeld eines Bürgerentscheids klar vor Augen geführt werden.

"Wirtschaftliche Lähmung auf Jahre hinweg"

Heinrich Glunz begründete für die CDU deren Antrag, sprach von einer "wirtschaftlichen Lähmung auf Jahre hinaus", wenn es zu einem Hallenbad-Neubau kommen sollte. Die Varianten für eine solche Investition bewegten sich zwischen neun und 12,4 Millionen Euro. Das seien Kostenschätzungen, die sich angesichts steigender Baupreise erhöhen könnten. Auch die Folgekosten lägen jährlich in einer Größenordnung von 750 000 bis 800 000 Euro. "Sehr nachdenklich stimmen uns zudem die Besucherfrequenzen im bisherigen Minara-Hallenbad", deutete Glunz zurückgegangene Besucherzahlen an.

Andererseits sah Glunz die "schwere Bürde" einer "Negativentscheidung" für den Schul- und Vereinsschwimmsport und für das Image der Kur- und Bäderstadt. Deshalb suche die Fraktion nach "Lösungen, um im finanziell erträglichen Rahmen eine Alternative anzubieten. Eine solche Alternative könne die Aufrechterhaltung und Sanierung des Minara-Freibads mit seinen "tollen, parkähnlichen Außenanlagen" sein. Außerdem sollten für Schwimmunterricht und Vereinsschwimmen Möglichkeiten in umliegenden Hallenbädern oder Klinikbädern gesucht werden. Längerfristig müsse man sich gerade bei so kostenträchtigen öffentlichen Einrichtungen wie einem Hallenbad Gedanken über eine "interkommunale Lösung" machen. "Das oft noch tief verwurzelte Kirchturmdenken" sollte ein Ende finden.

Günter Tschida (Freie Wähler) sah ebenfalls angesichts der Kosten "größte Probleme", einer "größeren Sanierung" des Minara zuzustimmen. Fraktionskollege Klaus Götz hingegen erinnerte an mutige Entscheidungen voriger Bürgermeister für den Bau von Solemar und Minara. Wenn diese nicht gewesen wären, würden die Gäste heute noch in "Holzzubern" baden. Er verwies auf Wirtschaftswachstum, niedrige Zinsen, die Bedürfnisse von Jugend und Familien, was er für den Erhalt des Minara in die Waagschale legte. Tschida ergänzte, dass ein Erhalt des Minara außerhalb einer Generalsanierung eine "gewisse Zeit lang" möglich sei.

Wolfgang Kaiser (LBU) verwies in seiner Empfehlung eines Bürgerentscheids auf die Gemeindeordnung, die in wichtigen und alle Einwohner betreffenden Fragen ein solches Mittel vorsehe. Er erinnerte außerdem an den Bürgerentscheid in Bad Dürrheim beim Thema Wasserenthärtung, der knapp ausgegangen sei. Trotzdem sei dieses Ergebnis akzeptiert worden. In einem Schlenker erwähnte er die Bedeutung des Schwimmunterrichts in Zeiten, in denen Kinder immer weniger oder schlechter schwimmen könnten, weil Bäder geschlossen würden. Es müsse geschaut werden, welche anderen Investitionen tatsächlich nötig seien. Als Beispiele nannte er "Schönheits"-Maßnahmen in der Bahnhofstraße, und er hinterfragte, ob alle Gemeindeverbindungswege erhalten bleiben müssten.

Hans Buddeberg (FDP) brach die Lanze dafür, sowohl für den Antrag der CDU, wie auch für den der LBU zu stimmen. Diese Anträge stünden nicht im Widerspruch. Einen Neubau "können wir uns schlicht nicht leisten", war Buddeberg einerseits überzeugt. Andererseits gehe das Thema jeden Bürger an, habe also auch die Berechtigung, in Form eines Bürgerentscheids behandelt zu werden. Dabei sah er die Interessen von Schulen und Schwimmvereinen, aber auch die aller anderen Bürger.

Andreas Nachbaur (SPD) betonte zwar, "wir können uns nicht alles leisten", sprach aber die Bedeutung des Minara an. Vielleicht sei eine abgespeckte Version machbar und könnten andere geplante Investitionen auf den Prüfstand. Bei der Frage, welcher Investition Priorität eingeräumt werde, sollte der Bürger gefragt werden.

Auch Angelika Strittmatter (LBU) wies auf die Bedeutung eines Bürgerentscheids hin. Ein solcher stärke den Gemeinsinn und die Identifikation mit der Stadt.

Es gab auch Stimmen von den betroffenen Vereinen. Friedhelm Hensler (DLRG) wies auf die Rolle des Minara für Familien und Jugendliche hin, außerdem erinnerte er die Fraktionen daran, dass sie sich in Wahlversprechen für den Erhalt des Minara stark gemacht hätten. In die gleiche Richtung ging der Beitrag von Klaus Eyssel. Solemar und Minara seien das "Erfolgsrezept für Bad Dürrheim". Die Wortbeiträge für den Erhalt des Minara erhielten jeweils Applaus aus den Reihen der Zuhörer. Etwa 30 Personen waren zu der Sitzung im Siedersaal im Haus des Bürgers gekommen.