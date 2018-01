Bad-Dürrheim Bei Musikern herrscht Harmonie

Bad Dürrheim-Oberbaldingen (rz). Ullrich übernahm die Durchführung der Neuwahlen. Die Wahlen des Dreiergestirns der Vorstandsmitglieder Peter Kleinhaus, Hannes Glunz, Jannick Lohrer und der Kassiererin Cordula Biermann erfolgten einstimmig. Neu gewählt wurden Rolf Julian Kopp zum aktiven Beisitzer. Christoph Rajsp wurde als neuer Jugendvertreter gewählt. Da sich, zum Bedauern der Mitglieder, Markus Manger nicht mehr für die Aufgabe des Vorstandes der Bläserjugend zur Verfügung stellte, übernahm der Vorstand des MVO die Aufgaben des Vorsitzenden mit.

Vorstandssprecher Peter Kleinhans nannte in seinem Jahresrückblick die markanten Eckpunkte 2017. Besonders beeindruckend war der Wochenendausflug nach Kirchberg in Österreich zum internationalen Musikertreffen, der auch von der Schriftführerin Cordula Biermann ausführlich geschildert wurde.

Das traditionelle Herbstfest mit der Villinger Kumedie am Samstag verlief nicht so erfolgreich wie erwartet. Roland Manger regte angesichts des hohen Arbeitsaufwandes an, das Programm zu überprüfen. Der Christbaumverkauf im Advent hat sich erfolgreich etabliert. Die vielfältigen Aktivitäten zur Förderung der Bläserjugend zählte der Vorsitzende Markus Manger auf.