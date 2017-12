Bad-Dürrheim Bei der Turngala stimmt jede Bewegung

Bad Dürrheim (wst). Wochenlang hatte die Gruppe unter der Leitung von Alexandra Herbst, Birgit Duffner und Selina Storz in der Salinensporthalle geübt. Figuren und Choreografie einstudiert und nach ein paar Minuten auf der Bühne war schon alles vorbei. Die Bad Dürrheimerinnen bildeten zusammen mit Johanna Quaas, mit 92 Jahren eine der ältesten aktiven Turnerinnen des Gesamtverbands, den zweiten Programmpunkt auf der Bühne. Die Mädchen befanden sich an diesem Abend in guter Gesellschaft, denn das Showprogramm wird vom Badischen und Schwäbischen Turnerbund sorgfältig ausgewählt und ist jedes Jahr spektakulär.