Bad-Dürrheim Begegnung der Generationen im Blick

Bad Dürrheim. Als Moderator für den über dreistündigen Workshop waren Konstantin Proske und Stephanie Bundel von der Familienforschung beim statistischen Landesamt Baden-Württemberg zu Gast. Die beiden Fachleute informierten die 22 Teilnehmer zunächst über die Altersstruktur und was statistisch diesbezüglich im Land sowie in Bad Dürrheim zu erwarten ist. So erfuhren die Zuhörer, dass in absehbarer Zeit etwa 50 Prozent der Einwohner in der Kurstadt zwischen 60 und 80 Jahre alt sein werden. Das bedeute jedoch nicht, dass alle pflegebedürftig seien. ­Proske verdeutlichte, dass dieser Personenkreis ein großes Potenzial bedeuten würde, auf das man zurückgreifen sollte.

Nach diesem Informationsteil gab es eine Duobildung. Ein Senior und ein Jugendlicher taten sich zusammen und lernten sich anhand folgender drei Punkte kennen: "Was war oder ist das Lieblingsfach in der Schule?", "Welchen Beruf habe ich ausgeübt oder welchen Berufswunsch gibt es?" und ­"Welche ist die Lieblings­beschäftigung in der Freizeit?". Danach musste sich das Duo gegenseitig in der großen Runde vorstellen. Anschließend wurde in der großen Gruppe unter anderem der Frage nachgegangen, wie man Begegnungen zwischen Jung und Alt fördern kann. Diese Frage bildete anschließend auch die ­Grundlage für die Ableitung von Maßnahmen, welche die Teilnehmer in zwei Gruppen erarbeiteten.

Unterm Strich gab es einige Möglichkeiten. Eine davon war die Einrichtung von Small-Talk-Areas. Die Idee ist, im Kurpark oder im Hindenburgpark mehrere Ruhebänke so zu gruppieren, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen. Dies soll mehreres bewirken: zum einen das Kennenlernen, zum anderen soll es ein Mittel gegen die Einsamkeit vor allem bei den Senioren sein. Denn man habe den Eindruck, so war es von den Jugendlichen aus der Gruppe zu hören, dass die Senioren den Kontakt suchen würden.