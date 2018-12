Bad-Dürrheim Bauzeit und Budget eingehalten

Bad Dürrheim. Ohne Zweifel hatte das gute Wetter der vergangenen Sommermonate einen hohen Anteil daran, dass alles innerhalb der Bauzeit blieb. Hinzu kam die gute Koordination zwischen den Firmen durch die Bauleitung, das Mitziehen der Firmenchefs und vor allem das der Mitarbeiter, die jeden Tag auf der Baustelle waren. Bei der offiziellen Übergabe am Montag gab es rundum zufriedene Gesichter bei allen Verantwortlichen. Auch bei den anwesenden Gästen aus der Politik, Touristikminister Guido Wolf (CDU) und dem Landtagsabgeordneten Karl Rombach (CDU).

"Von der Baustelle hörte man relativ wenig". und das sei für ihn immer ein gutes Zeichen, blickte Bürgermeister Walter Klumpp auf die Sanierung zurück. Der Dachhaut wurde beim Bau, damals 1987, eine Lebensdauer von rund 15 Jahren vorhergesagt, es wurde doppelt so viel – wenn man auch in den vergangenen Jahren immer wieder Reparaturen vornehmen musste. Klumpp zeigte sich froh, dass der Aufsichtsrat der Kur und Bäder GmbH der Grundsanierung des Dachs zustimmte, genauso froh war er über den Zuschuss des Landes, der bei 971 000 Euro lag, die kalkulierte Gesamtinvestitionssumme beträgt 2,5 Millionen Euro. Bei der Sanierung konnte auf die Verschraubung der ursprünglichen Dachhaut verzichtet werden, da die neue verklebt wurde. So konnten über 1000 Schwachstellen beseitigt werden, bei denen Wasser eintreten könnte.

Klumpp kündigte an, dass dieses Projekt weder das Ende der Sanierungen sei, noch das Ende der Investitionen in Attraktivitätssteigerung. Seinen Angaben zufolge werde man in den kommenden sieben bis neun Jahren voraussichtlich rund 15 Millionen Euro in das Solemar investieren müssen. Ziel sei es, das Solemar fit für die Zukunft zu halten. Hierbei sei auch weiterhin die Unterstützung des Landes erforderlich, sagte er in Richtung Rombach und Wolf.