Bad-Dürrheim Bauvorhaben heiß diskutiert

Weiter merkte sie an, dass die Baugrenze bei der neuerlichen Version eingehalten wurde. Lediglich das Vordach weise eine geringfügige Überschreitung der Baugrenze auf. Vom Bauamt sei signalisiert worden, dass nichts gegen die Genehmigung spreche, machte die Ortsvorsteherin auch gegenüber den erschienenen Anliegern der Haugenrainstraße deutlich. Ein Anrainer vertrat die Ansicht, dass der Antragssteller genauso die Baugrenzen einzuhalten habe, wie alle anderen Gebäudebesitzer, die vor 15 Jahren im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Haugenrain dazu verpflichtet wurden. Die weiteren Zuhörer verhielten sich zurückhaltend. Dies war bei der Ratssitzung am 5. September ganz anders, als mancher seinen Unmut über das Bauvorhaben lautstark kundtat. Da war die Dimension des Bauvorhabens aber größer.

Nicht leicht machte sich das Gremium die Entscheidung zu einem Bauvorhaben in der Staigstraße, wo ein ehemalige Wirtschaftsgebäude abgerissen und ein Einfamilienhaus mit Swimmingpool im Außenbereich entstehen soll. Bedenken wurden gegen das Bauvorhaben laut, da die vorgeschriebene Bebauungsgrenze mit einem Gebäudeeck um 4,8 Quadratmeter überschritten wird. Mit einer kleinen Einschränkung wurde dem Bauvorhaben zugestimmt.

Bekannt gab die Ortsvorsteherin, dass der Kindergarten ab November verlängerte Öffnungszeiten anbietet. Demnächst soll das neu erstellte Dach an der Bushaltestelle beim Rathaus wasserdicht sein. Die Rathauschefin äußerte ihre Zuversicht, dass noch in diesem Jahr ein neues Buswartehäuschen in der unteren Stammstraße zur Verfügung stehen wird – geplant ist eine Konstruktion aus Metall und Glas auf städtischem Grund. Das vorhandene, auf einem Privatgrundstück stehende alte Wartehäuschen werde dann abgerissen.