Bad-Dürrheim Bauvoranfrage sorgt für Ärger

Der Bauvoranfrage zur Erstellung eines neuen Buswartehäuschens in der unteren Stammstraße stimmte der Ortschaftsrat zu, da es sich bei dieser Baumaßnahme um ein Vorhaben in eigener Sache handelt. Damit wird auch eine Änderung einhergehen, da sich die neue Unterstellmöglichkeit in Zukunft auf städtischen Boden befinden wird. Das vorhandene Wartehäuschen wurde vor vielen Jahren in Holzbauweise auf einem Privatgrundstück errichtet. Das neue Buswartehäuschen besteht aus einer Metall und Glaskonstruktion. Aufgestellt wird es auf dem Platz an der Straßengabelung der Staig- und Stammstraße. Vorgesehen ist die Ergänzung der Pflasterung des Platzes sowie dessen Umrahmung mit einer Bepflanzung. Im Haushaltsplan sind für die Platzgestaltung 20 000 Euro eingestellt.