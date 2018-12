Bad-Dürrheim Baumschutzsatzung wird im neuen Jahr überarbeitet

In den vergangenen Jahren gab es teilweise umstrittene Baumfällungen, wie beispielsweise auf dem Grundstück des jetzigen Gästehauses "Forsthaus" des Hotels Waldeck. Zudem gab es Fällungen, die weder abgesprochen, noch genehmigt waren, wie beispielsweise auf dem Gelände des Reisemobilhafens. Ersatzpflanzungen dafür wurden westlich des Lärm- und Sichtschutzwallsschutzwalls der Anlage entlang der Ausfahrtsstraße vorgenommen. Für andere Abholzungen müssen noch Pflanzungen vorgenommen werden.

In der Vergangenheit wurde die Überprüfung der Bäume, die man fällen wollte, unbürokratisch gemacht. Vor allem bezüglich des Waldeck-Gästehauses gab dies viel Unmut in der Bevölkerung und vor allem bei Nachbarn. Aus ihrer Warte heraus wurde somit Sicht- wie auch Schallschutz gefällt.

Nach diesem Vorgang setze die Stadtverwaltung bei der Umsetzung der Satzung engere Grenzen, es sollte genauer geprüft werden. Es gab zudem Überlegungen, dass die Verordnung so nicht immer praktikabel sei. Allerdings, so war von anderer Seite zu hören, gab es im ablaufenden Jahr 2018 über 20 Anträge zur Baumfällung, sie wurden auch alle positiv entschieden – sprich die Baumschutzsatzung ist keine Knebelverordnung für Gartenbesitzer in der Kurstadt.