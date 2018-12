Bad-Dürrheim Baulich viel zu tun an den Schulen

Bad Dürrheim. Im Moment hat das über 200 Seiten starke Buch, in dem der Entwurf zum Haushaltsplan steht, einen beigen Umschlag und ist noch nicht endgültig verabschiedet, dies erfolgt erst in einer der ersten Sitzungen 2019. Aber es wurde schon intensiv mit den Zahlen gearbeitet und einzelne Investitionen auf den Prüfstand gestellt, dazu gehören auch die Ausgaben für die Schulen – nicht was den Bildungsbereich angeht, sondern die Gebäude. Vor allem der Altbau der Grund- und Werkrealschule verbirgt eine Unbekannte bezüglich einer Sanierung.

415 300 Euro sind unter dem Titel "Leistungen für die Grund- und Werkrealschule eingestellt. Etwa 84 000 Euro davon werden für Schulmittel ausgegeben, darunter fallen Lehr- und Lernmittel, Geräte und Geschäftsaufgaben. 140 000 Euro gibt die Stadt für die Ganztagesbetreuung aus, der größte Posten entfällt dabei auf die Personalausstattung. Etwa 192 000 Euro fließen in die Bewirtschaftung des Gebäudes. Neben den allgemeinen Kosten für das Gebäude sind 45 000 Euro für die Planung zur Sanierung der Oskar-Grießhaber-Turnhalle vorgesehen, 20 000 Euro sollen in Verbesserungsmaßnahmen auf dem Pausenhof der Grundschule investiert werden. Hier sind die großen Wünsche zusätzliche Spielgeräte und eine Verbesserung des Bodenbelags sowie ein Sonnensegel. Wie weit das Geld reicht, ist im Moment noch nicht klar, ist aus der Stadtkämmerei zu hören. Zudem sind für Malerarbeiten und neue Türen rund 25 000 Euro vorgesehen. Ebenso eingeplant sind 10 000 Euro Reserve, sollte man zwei White-Boards ersetzen müssen.

Nach dem Vorbild der Realschule soll auch die Grund- und Werkrealschule ein Blockheizkraftwerk (BKHW) bekommen, das ist mit 72 000 Euro in der Planung zusätzlich veranschlagt. Platz finden soll es im Heizraum der Schule.