Bad-Dürrheim Bauhof rüstet sich für den Winter

Die Fahrzeuge, die teilweise noch mit einen Mähwerk versehen sind, werden mit Schneepflug und Streubehälter umgerüstet. An verschiedenen Stellen in der Kernstadt wurden Streukübel aufgestellt und mit Splitt gefüllt, den die Bürger zum Streuen von Gehwegen benutzen können. Das Laub an den Straßen und Gehwegen wurde beseitigt, und die Silos wurden mit Streusalz befüllt. 100 Tonnen Salz stehen bereit, die je nach Witterung recht schnell verbraucht werden, weitere 200 Tonnen wurden für den Bedarfsfall reserviert.

Salz aus dem vergangenen Jahr übrig