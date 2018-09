Waren die langfristigen Wetterprognosen noch gut, machte Tief Xenia den Ballonfahrern und dem Organisationsteam auch in diesem Jahr zum Auftakt des 16. internationalen Ballonfestivals einen dicken Strich durch die Rechnung. Um die Mittagszeit begann am ersten Tag der Regen, und immer wieder kam Nachschub. Für Samstag und Sonntag haben die Meteorologen leichte Besserung versprochen. Am heutigen Samstagabend soll das Ballonglühen mit Hülle stattfinden, Voraussetzung ist jedoch zumindest, dass es nicht regnet. Foto: Archiv