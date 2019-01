Die Urviecher aus Bad Dürrheim sind eine der beiden Zünfte, die das Fasnet-Bieretikett 2019 der Fürstenbergbrauerei in Donaueschingen zieren.Im großen Gastraum der Donaueschinger Brauerei war am Montagabend die Vorstellung der Zünfte, und Oberurviech Matthias Nann wusste doch einiges über die Verbindung zu berichten. Die Zunft sie "wollte und fragte nett – auf das 0,3-Liter-Fasentbieretikett", reimte er. Dem Donaueschinger Wasser traut er nicht so ganz und er war sich sicher: "Das Bier vom Fürsten wird ab sofort – gebraut mit Wasser aus unserem Ort". Gestärkt mit solch gutem Fürstenberg Bier steht dem Jubiläumstreffen in Bad Dürrheim am 16. und 17. Februar nun absolut nichts mehr entgegen. Foto: Strohmeier