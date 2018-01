Bad-Dürrheim Bad Dürrheim tritt im Städteduell gegen Lahnstein an

In beiden Städten befinden sich Fastnachtsmuseen. Die Ausstellung im Bad Dürrheimer Narrenschopf zeigt über 300 Figuren der schwäbisch-alemannischen Narrenzünfte, das Fastnachtsmuseum des Carneval Comités Oberlahnstein präsentiert Orden, Kappen und Uniformen des rheinischen Karnevals.

Doch die Frage ist nun: "In welcher Stadt kennen sich die Einwohner besser mit der fünften Jahreszeit aus?" Jens Hübschen, Moderator der Veranstaltung, wird die Bürger bei einer spontanen Straßenumfrage auf die Probe stellen. Am Ende müssen auch jeweils zwei Experten aus den örtlichen Fastnachtsvereinen zeigen, was sie über närrisches Brauchtum, Stimmungslieder und karnevalistische Umzüge wissen. Für Bad Dürrheim treten an: Karl Heinz Hornberger, Ehrenzunftmeister bei der Narrenzunft Bad Dürrheim, und Betina Fritz, Mitglied des Narrenrates und Brauchtumsbeauftragte, ebenfalls bei der Bad Dürrheimer Narrenzunft.

Der Dreh für die am Fastnachtssamstag, 10. Februar, 18.45 Uhr, ausgestrahlte Sendung, findet am Mittwoch, 17. Januar, im Narrenschopf in Bad Dürrheim statt. Zu Beginn werden den Experten morgens um 11 Uhr zwei Bilder gezeigt. Bei dem einen wird es sich um ein Foto aus Bad Dürrheim handeln. Die Experten müssen mit Hilfe der Einwohner die Örtlichkeit herausfinden und vor diesem ein "Selfie" machen. Das zweite Foto, wird einen Ort in Baden-Württemberg zeigen, den es ebenfalls herauszufinden gilt. Das Ergebnis muss dem SWR innerhalb von fünf Stunden präsentiert werden.