Bad-Dürrheim Bad Dürrheim präsentiert sich in über 560 Fotografien

Der 44-jährige Reichert lebt seit acht Jahren in Bad Dürrheim, hat aber durch die Bildergeschichte die Kurstadt noch intensiver kennengelernt. Auffallend sei der gepflegte Zustand Bad Dürrheims. Da sehe es in Großstädten teilweise anders aus. Wenn in Bad Dürrheim das Erscheinungsbild durch Müll oder Vandalismus getrübt sei, genüge ein Anruf beim Bauhof, und schnell werde gehandelt. "Man ist sehr bemüht, alles in Ordnung zu halten." Es gebe zwar den ein oder anderen Leerstand, doch insgesamt sei die Innenstadt "recht lebendig". Dabei, so meint er, hätten die Innenstadtgeschäfte keinen leichten Stand angesichts der Einkaufsmöglichkeiten im Gewerbegebiet und der Entwicklung, dass zunehmend übers Internet eingekauft werde. Darunter würden auch die Innenstädte größerer Kommunen leiden.

Die künstlerische Ader zeigt sich bei Alexander Reichert nicht nur beim Fotografieren. Er malt auch und ist Mitglied beim Kunstverein Bad Dürrheim. Dessen Auftritt im Internet hat Reichert ehrenamtlich überarbeitet. Als Utensilien fürs Malen benutzt er weniger Pinsel und Farbtuben, sondern vor allem ein digitales Zeichenbrett und Stift, dessen Linienführung sich auf dem Monitor wiederfindet. Dadurch entsteht ein digitales Bild. Als Motiv dienen ihm unter anderem Urlaubsszenen mit Palmen, ein großes Schiff, aber auch Personen wie seine Mutter.

Seine Mutter, die Asthma gehabt habe, sei ein Grund gewesen, weshalb die Familie ins heilklimatische Bad Dürrheim gezogen sei. Jedoch sei seine Mutter vor einigen Jahren verstorben.