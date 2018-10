Bad Dürrheim. Die nächste kulinarische Stadtführung findet am Freitag, 2. November, statt. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Hotel Soleo am Park. Die erste Station führt die Teilnehmer zu Marzipan in kreativer Form in der Huber­straße, wo es süße Pralinen zu verkosten gibt. Anschließend geht es in die Bar "Neue Heimat" zum Aperitif. Danach führt der Weg in das Café Restaurant Walz. Das Küchenteam bereitet eine kleine Vorspeise vor. Der Abschluss findet im Gasthaus Krone statt. Stadtführerin Tamara Pfaff erzählt viel wissenswertes über die Kur­stadt. Karten für die Stadtführung kosten 25 Euro. Sie sind im Haus des Gastes, Telefon 07726/66 62 66, unter www.badduerrheim.de sowie im Vorverkauf des Kultur-Ticket Schwarzwald-Baar-Heuberg erhältlich.