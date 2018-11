Bad Dürrheim. Die evangelische Gemeindebücherei stellt im Rahmen des Literatur-Treffs Dinu D. Amzar vor. Lyrik und Prosa gibt es am 7. November, um 17.15 Uhr im Haus der Begegnung, Johanniterstraße 13. Die Rezitation übernimmt seine Ehefrau Moiken Boßung-Amzar. Aufgrund einer Pockenimpfung mit zwei Jahren verlor Dinu Amzar seine Sehkraft immer mehr und droht nun fast zu erblinden. So sind die Rollen vertauscht. Seine Ehefrau liest, er ist der Autor und erklärt dem Publikum die von seiner Frau vorgetragenen Gedichte. Nach sechs Lyrikbänden stellt Dinu Amzar nun Texte aus dem Buchprojekt "Der Kranführer und andere Prosa 1962 – 2017" vor. Dahinter steckt weit mehr als Handwerkliches, so die Veranstalter. Der Eintritt ist frei, man freut sich über eine Spende.