Bad Dürrheim. Beim Einfahren in den Kreisverkehr am Adlerplatz, hat am Donnerstag gegen 7.20 Uhr ein 21-jähriger Golf-Fahrer einen Radfahrer übersehen. Beim Zusammenstoß wurde der 16-jährige Biker leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.