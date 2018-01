Bad-Dürrheim Auto in Acker gefahren

Bad Dürrheim (wib/wst). Ein Auto auf dem Acker gibt der Polizei und Bad Dürrheimer Bürgern Rätsel auf. Die Beamten wurde zu einem Acker bei einem Feldweg in Richtung Marbach gerufen. Hier stand am Montag ein Auto mitten im Acker. Die Fahrspuren führen von dem geraden Weg plötzlich in einer Linkskurve in den angesäten Acker, das Auto stand rund zehn Meter weit in dem Gelände drin, vom Fahrer fehlte jede Spur. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf.