Bad-Dürrheim Ausgezeichnete Feuerwehrleute

Mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold für jeweils 50-jährige Zugehörigkeit wurden Helmut Montel und Richard Schnekenburger vom Kreisbrandmeister Florian Vetter ausgezeichnet. Helmut Montel befehligte von 1985 bis 2005 als Abteilungskommandant die Oberbaldinger Wehr. Seit 2005 bis heute bekleidet er das Amt des Kassierers. Seit vielen Jahren agiert er auch als Obmann der Altersmannschaft. In seine Amtszeit als Kommandant fiel in den Jahren 1991/92 die grundlegenden Sanierung und der Umbau vom Feuerwehrgerätehaus.

Der zu den Ü65 zählenden Richard Schneckenburger pflegt die Gerätschaften der Wehr und sorgt bei vielerlei Anlässen für das leibliche Wohl der Kameraden. Verabschiedet wurde Bernd Räffle, der seit der vor zehn Jahren erfolgten Gründung der Jugendfeuerwehr als deren Ausbilder tätig war. Philipp Kohler wurde zum Nachfolger von Bernd Räffle ernannt, der vor einigen Wochen zum gesamtstädtischen Jugendwart gewählt wurde. In das Team der Ausbilder wurde Emily Blessing aufgenommen. Zum Oberlöschmeister wurde Peter Kleinhans ernannt.