Bad-Dürrheim Ausgaben im Auge behalten

Bad Dürrheim (wst). Für die SPD kommentierte Andreas Nachbaur den Haushalt 2018. Er sieht in dem Zahlenwerk eine Besonderheit, da das Geld für das Minara bereit gestellt sei, man jedoch nicht wisse, ob und wann er ausgegeben werde. Die Mehrheitsentscheidung vom 30. November gegen einen Neubau und eine Generalsanierung halten die SPD-Vertreter für falsch und hoffen, dass sie durch den Gemeinderat oder einen Bürgerentscheid korrigiert werde. Das Minara sei – genau wie das Irma – ein hochemotionales Thema. es dürfe jedoch erwartete werden, dass die Diskussion sachlich geführt werde und nicht wie beim Bauvorhaben Irma. Die Kindergartenbeiträge hält die Fraktion für einen Standortfaktor und verweist auf günstigere Sätze in Umlandgemeinden und andere Wege in anderen Bundesländern – man will an dem Thema dranbleiben. Als wichtig sieht er die Verkehrsreduktion für die Sicherheit im Einfahrtsbereich der Friedrichstraße und will nicht Wirtschafts- gegen Sicher­heits­fragen werten.