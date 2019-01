Bad-Dürrheim Aus kreativem Chaos entstehen strukturierte Bilder

Über Madelaine Strohmeier gäbe es viele Geschichten, ließ die Rednerin wissen. Gemalt habe die in Thüringen aufgewachsene Künstlerin schon als Kind, das Talent dazu vom Vater geerbt. So richtig mit der Malerei habe sie begonnen, als sie von ihrem Mann eine Staffelei geschenkt bekam. Auf die Frage, woher sie die vielen Ideen für ihre Werke nehme, komme die Antwort: "Von überall. Ich sehe eine Pfütze und schon geht’s los." Sie selbst bezeichnet sich als Autodidaktin, ihre Inspirationsquelle ist die Natur und die nicht fassbare Gedankenwelt.

Beginnt sie mit einem neuen Bild, entstehe auf der Leinwand zunächst ein wildes Chaos, das dann strukturiert und geordnet werde. Und das mache die Arbeit sehr spannend. In ihren Bildern sei viel von ihrem Leben zu finden. Ist sie unterwegs, nehme sie die Erinnerungen mit nach Hause und banne sie auf die Leinwand. Dort entstehen wilde Pinselstriche oder auch "Winzlinge" die nur mit einer Lupe zu sehen sind. "Für Madelaine ist das Malen eine Sucht. Wir können davon profitieren", so Eva Schmidt-Steinbach und stellte erfreut fest, dass sich niemand "heimlich herausgeschlichen hat".

Bürgermeister Walter Klumpp bezeichnete die Künstlerin als eine wertvolle Bürgerin der Stadt Bad Dürrheim, in der sie seit 1964 lebt. In vielen Bereichen ist sie kreativ und immer geht sie offen auf die Menschen zu, hob er hervor. Die Ausstellungen zeugen von einer Wertschätzung für die Person und für die Künstlerin. In der Künstlerszene ist sie ein wichtiges Aushängeschild. "Darauf sind wir stolz. Mach weiter so, Madelaine", forderte er auf. Bevor die Besucher ihren Rundgang begannen, stimmte nach Aufforderung des Bürgermeisters der ganze Saal noch ein "Happy Birthday" an.