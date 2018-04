Bad-Dürrheim Auf der Wunschliste: 11 000 Euro für einen besseren Weg

Zu den größten Wünschen für eine baldige Realisierung zählte Ortsvorsteher Karlheinz Ullrich die Erweiterung des Gewerbegebiets "Bahn", wozu die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern noch nicht abgeschlossen sind. Gegenwärtig liegen der Ortsverwaltung drei Anfragen von Unternehmen vor, die sich hier ansiedeln wollen.

In Bezug auf die im nächsten Jahr stattfindende 1250-Jahr Feier von Ober- und Unterbaldingen sollte der am Sportplatz entlang in Richtung Unterbaldingen führende Weg in einen besseren Zustand versetzt werden, da über ihn das Festgelände erreichbar sein wird. Die Kostenschätzung liegt bei 11 000 Euro. Etwa der gleiche Betrag wurde für Leuchten am Sportplatz und Deicheläcker veranschlagt.

Die Anlegung eines Containerstellplatzes beim Jugendraum wurde mit 13 000 Euro beziffert. Weitere Vorhaben sind die Erneuerung der Beleuchtung im von der Feuerwehr und dem Gesangverein genutzten Gemeinschaftsraum im Obergeschoss vom Feuerwehrgerätehaus. Das sich in einem schlechten Zustand befindende alte Holztor für die Garage vom Transporter der Feuerwehr soll durch ein Sektionaltor mit Wärmedämmung ersetzt werden. Vervollständigt wird die Liste mit der Wegesanierung Kleinöschle und Oberwiesen bei zwei Flurstücken, die teilweise Erneuerung vom Gehweg in der Hauptstraße beim Gasthaus "Hirschen", sowie dem Einstieg in die Planung zur Sanierung der Kirchstraße, und dem Ausbau des Dachgeschosses des Vereinsheim vom TuS Oberbaldingen einschließlich der Schaffung einer Fluchttreppe.