Bad-Dürrheim Auf dem Campingplatz aktiv

Geboren wurde er am 8. Februar 1943 in Kleingorschen im damaligen Westpreußen, das heute polnisch ist. Zwei Jahre später, im Januar 1945, musste die Familie im Zuge der Kriegswirren flüchten. Zeitweise während der Flucht getrennt, fand die Familie schließlich in Sittensen in Niedersachsen wieder zueinander. Dort besuchte Klann die achtjährige Volksschule von 1949 bis 1957. Eigentlich hätte er gerne weiter gelernt. Aber der Besuch einer weiterführenden Schule habe damals noch Geld gekostet, was sich die Familie nicht leisten konnte, erklärt Klann. Eine Lehre musste es sein. Doch die Möglichkeiten waren begrenzt. So landete er schließlich in einer Ausbildung als Automechaniker.

Schnelle Auffassungsgabe

"Das hat mich gar nicht interessiert", so Klann und fügt humorvoll hinzu, "ich wusste nicht einmal, dass ein Auto vier Räder hatte." Das änderte sich jedoch schnell. Mit Fleiß und einer schnellen Auffassungsgabe entwickelte er sich in kurzer Zeit zu einem Fachmann, hat in Hamburg-Harburg weitere Kenntnisse als Autoelektriker erworben, arbeitete dann von 1962 ab in einem Boschdienst bei Freiburg, bevor er nach Berlin wechselte, um dort in der Abendschule das Abitur nachzuholen. Dort sei das Schulmaterial umsonst gewesen. Tagsüber arbeitete er weiter im Kfz-Bereich.