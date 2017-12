Bad-Dürrheim Asylbewerber freuen sich über regen Besuch im Heim

Die Hausbewohner hatten sich viel Mühe gegeben, um ihre Gäste mit kulinarischen Spezialitäten aus ihren jeweiligen Heimatländern zu verwöhnen. Bereits am Abend zuvor begannen sie zu kochen und backen. Aufgebaut wurde ein großes Buffet mit vielen Salaten, Fleischgerichten sowie diversen Beilagen, Kaffee und Kuchen wurden ebenfalls angeboten.

Für den Gang durch das Haus, der ehemaligen Pension, war zur Besichtigung ein Musterzimmer mit dazugehörendem Badezimmer geöffnet, das Platz für vier Personen bietet. Überwiegend werden die Zimmer von zwei bis drei Personen bewohnt. Sie selbst seien für ihre Versorgung verantwortlich. Eine große Küche ist vorhanden, für jeweils eins bis drei Personen ein abschließbarer Kühlschrank sowie eigene Fächer für Vorräte, ein Raum mit Waschmaschinen, ein Zimmer mit Fernseher, in dem sich alle treffen können, sowie ein Fitness-Raum.

Für das Personal, Heimleiterin Jutta Ring, Hausmeister Michael Hauser und für die Integrationsbeauftragte, stehen ein Büro sowie eine Küche zur Verfügung. Ein großer Raum ist zum Begegnungs­café eingerichtet, er ist einmal in der Woche geöffnet, wenn Ehrenamtliche anwesend sind. Viele der Bewohner haben eine Arbeitsstelle als Hilfsarbeiter, informierte Vera Jovic-Burger, manche seien in Ausbildung, Integrationskurse würden besucht, in denen die deutsche Sprache gelernt und die deutsche Kultur und Politik vermittelt werde. Ein Bewohner besuchte auch die Schule und hat seinen Hauptschulabschluss erreicht. Der Wunsch der Bewohner sei es, so war zu erfahren, Arbeit zu haben, Deutsch zu lernen und Kontakt mit den Einheimischen zu knüpfen. Auch würden sie gerne in Bad Dürrheim oder näherer Umgebung ein Zimmer oder eine kleine Wohnung mieten, um sich wie zu Hause fühlen zu können.