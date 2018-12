Bad-Dürrheim Arthrose interessiert

Bad Dürrheim. Referent an diesem Abend war Herbert Wölfl, Facharzt für Chirurgie, Unfallchirurgie und Notfallmedizin. Sein Thema lautete: "Operative Behandlung und Rehabilitation bei Hüft- und Knie-Arthrose".

Sechs Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Arthrose, erläuterte der Mediziner. Schwerpunktmäßig hatte er für sein Referat die Behandlung an Knie und Hüfte ausgewählt. 220 000 Personen in der Bundesrepublik haben Arthrose am Hüftgelenk, 150 000 Menschen am Kniegelenk. Somit könne Arthrose als Volkskrankheit bezeichnet werden. Zunächst erklärte der Facharzt, seit 18 Jahren in der Kurklinik Limberger beschäftigt ist, den Aufbau und die Funktion von Knie- und Hüftgelenk.

Die Arthrose beginne mit Defekten im Gelenkknorpel, der im Alter aufgebraucht werde. Das habe zur Folge, dass Knochen auf Knochen reiben. Die Knochen werden rau und Schmerzen entstehen. Der Patient neige dazu, durch wenig Bewegung seine Gelenke zu schonen. Doch durch die eingeschränkte Beweglichkeit nimmt das Gewicht zu und die Muskeln nehmen ab. Also sei das keine gute Lösung. Der Mediziner gab den Rat, sich mit milden gelenkschonenden Sportarten trotzdem zu bewegen. Spazierengehen, Schwimmen, Radfahren und Nordic Walking wurden empfohlen.