Bad-Dürrheim Arthrose im Fokus

Apothekerin Andrea Kanold freut sich, für diese Vortragsreihe Herbert Wölfl gewonnen zu haben. Der Facharzt für Chirurgie, Unfallchirurgie und Notfallmedizin ist seit 18 Jahren an der Kurklinik Limberger tätig, seit 14 Jahren dort als leitender Chefarzt. Durch die nach oben ansteigende Alterspyramide steigt die Zahl der Betroffenen, weiß der Facharzt.

Inzwischen gibt es in Deutschland fünf Millionen Betroffene. Nicht alle haben Beschwerden, bei 25 Prozent der Erkrankten ist die Hüfte betroffen, gefolgt mit 7,5 Prozent Kniebeschwerden. Auch kleine Gelenke wie an der Hand und an Fingern können betroffen sein. In seinem Vortrag, in dem es vorrangig um Hüfte und Knie geht, wird der Referent über die Behandlungsmöglichkeiten aufklären. Beschwerden äußern sich in Anlaufschmerzen, Belastungsschmerzen, auch in Ruhepausen und in der Nacht. Zur operativen Behandlung mit einer Prothese sollte kein Patient überredet werden, er sollte dazu bereit sein, so Wölfl. Bundesweit haben etwa 220 000 Menschen eine Hüftprothese, 150 000 Personen eine Knieprothese. Zu 95 Prozent hält eine Prothese 20 Jahre. Im Vortag werden die Zuhörer erfahren, wann eine Operation nötig ist und was sie machen können, um die Krankheit möglichst zu vermeiden. Informationen wird es auch über die Möglichkeiten der Nachbehandlung sowie über den Ablauf einer Reha gebe. Für weitere Fragen steht der Redner gerne zur Verfügung. Der Vortrag im Weinbrennersaal im Haus des Gastes beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei.