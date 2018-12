Bad-Dürrheim Art der Wahl ist festzulegen

Dabei handelt es sich um Mitfahrer-Bänkle, von denen der Ortsansässige Unternehmer Arno Engesser zwei spendieren möchte. Ortvorsteher Albert Scherer und die Ratsmitglieder äußerten sich erfreut über die Zuwendung, für die man die Standorte im neuen Jahr auswählen möchte. Da die in die gleichnamige Nachbargemeinde führende Tuninger Straße stark vom Berufsverkehr frequentiert ist, biete sich an hier die farblich auffallenden Mitfahrer-Bänkle zu platzieren, war herauszuhören. Eine Genehmigung des Landkreises zum Aufstellen der Bänke sei nicht erforderlich, erklärte Scherer. Was die Haftungsfrage betrifft, handeln die Autofahrer genauso, als wenn sie einen Anhalter mitnehmen.

Im Hinblick auf die im nächsten Jahr am 26. Mai stattfindenden Kommunalwahlen geht Ortsvorsteher Albert Scherer davon aus, dass die Listen ihre Nominierungsversammlungen bis im Februar durchgeführt haben. Dies, da bis zum 27. Februar gemeldet werden muss, ob eine Verhältniswahl oder Mehrheitswahl durchgeführt werden soll. In Sunthausen sind acht Sitze zu vergeben, bisher wurde die Wahl zum Ortschaftsrat bisher nach der Verhältniswahl durchgeführt. Diese Sitze sind seit der letzten Wahl mit jeweils vier Mandatsträgern unter der CDU und den Unabhängigen Bürger aufgeteilt. Auf beiden Listen stellten sich je acht Kandidaten zur Wahl.

Es gebe auch die Möglichkeit, eine Mehrheitswahl durchzuführen, bei der 16 Kandidaten die Wahlliste füllen könnten. Für die Mehrheitswahl entschied man sich vor fünf Jahren in den Stadtteilen Öfingen und Biesingen. Was die Bürgermeisterwahl am 31. März und einen möglichen zweiten Wahlgang am 14. April betrifft, sagten alle Ortschaftsräte zu, als Wahlhelfer tätig zu sein.