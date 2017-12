Bad-Dürrheim Aprés-Ski-Partyund Guggä-Musig

Bad Dürrheim. Am heutigen Freitag und morgigen Samstag ist einiges geboten rund um das Dieremer Stüble im Hindenburgpark. DJ Sascha wird am heutigen Freitag für Aprés-Ski-Stimmung sorgen. Ab 19 Uhr legt er außerhalb der Hütte einen Hit nach dem anderen auf. Der Samstag bietet dann einen Vorgeschmack auf die bald beginnende Fasnet. Denn hier spielt die Urviecher Guggä-Musig ab 19 Uhr einige bekannte Lieder, die auch zum Mitmachen und Mitsingen animieren. An beiden Tagen gibt es einen Glühwein- und Punschverkauf. Zudem bereitet eine heimische Metzgerei Bratwürste und Steaks auf dem Schwenkgrill zu. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Das Kurhaus-Team bietet in der Hütte weiterhin kulinarische Köstlichkeiten wie unter anderem Raclette, Fondue, Punsch und Glühwein an. Die Öffnungszeiten der Hütte sind montags bis donnerstags von 17 bis 22 Uhr, freitags und samstags von 17 bis 24 Uhr, sonntags von 17 bis 22 Uhr. Geschlossen ist die Hütte von 30. Dezember bis 1. Januar.